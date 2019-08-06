Елена Кривопатре

6 августа 2019, 17:49

Происшествия

Мамадышский Раскольников: жителя Татарстана обвиняют в убийствах одиноких пожилых женщин

Рекомендуем

Происшествия

Мамадышский Раскольников: жителя Татарстана обвиняют в убийствах одиноких пожилых женщин

Фото: Елена Кривопатре

Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться за решетку пожизненно.

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Жертвами убийцы и грабителя за полгода с декабря 2017 стали три пожилые жительницы Татарстана. Одну из них он зарубил топором, после чего поджег ее дом, чтобы скрыть следы убийства, вторую задушил веревкой, третью изрезал ножом и оставил умирать в поле. Последней жертве удалось выжить.

Наживой преступника после всех трех нападений стали 28 тысяч 250 рублей.

Поймали подозреваемого после того, как выжившая женщина смогла его опознать.

Сегодня Верховный суд Татарстана начал рассматривать это уголовное дело. На скамье подсудимых 56-летний безработный житель Мамадышского района Фоат Гильмиев. Мужчина нигде не работал, перебивался небольшими подработками.

В декабре 2017 года Гильмиев узнал, что его 73-летняя соседка Расуля Камалова накопила 28 тысяч рублей на новый слуховой аппарат и собиралась ехать за ним в Набережные Челны.

Планируя убийство, мужчина заранее привязал веревку к подголовнику пассажирского сиденья, затем приехал к дому соседки. Увидев женщину на пороге, Гильмиев предложил по-соседски довезти ее до города. Прямо на ходу он взял свободный конец веревки, быстро обмотал вокруг шеи женщины и начал ее душить. Когда та перестала дышать, он вытащил из сумки жертвы деньги, выкинул тело на обочину и уехал.

По версии следствия, на 82-летнюю Анну Прокопьеву Гильмиев напал спустя неделю. Женщина была сестрой его экс-возлюбленной и не раз одалживала ему деньги. В гости к Прокопьевой он наведался с топором за пазухой.

Сначала он попросил денег в долг, а услышав отказ, напал на пенсионерку. Восемь раз ударил ее топором по голове и телу. Чтобы скрыть улики, мужчина разбросал одежду погибшей по полу, облил бензином и поджог. Денег в доме он так и не нашел.

Следующее преступление он совершил без всякого плана – сел пьяным за руль и поехал в Тетюши. По дороге на остановке увидел женщину, предложил ее подвезти. Проехав несколько километров, он остановился в поле на проселочной дороге, попросил женщину выйти и 12 раз ударил ее ножом. В сумочке у очередной жертвы нашел всего 250 рублей и паспорт. Забрав деньги и документы, Гильмеев уехал.

Третьей жертвой оказалась 59-летняя жительница Удмуртии Галина Морозова, в тот день она гостила у дочери и возвращалась домой. Женщине чудом удалось выжить. Она смогла позвонить в полицию и сообщить о случившемся. Уже на следующий день Гильмеева задержали. Ему было предъявлено обвинение в убийстве из корыстных побуждений, покушении на убийство и разбойном нападении.

«Во время следствия подсудимый во всем признался, но позже стал отрицать убийство Прокопьевой. Кроме этого, он стал отрицать, что убийство было совершено из корыстных побуждений, объясняя, что мотивом послужили неприязненные отношения, что является менее тяжким преступлением. Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», – рассказал государственный обвинитель Руслан Губаев.

Во время следствия обвиняемый засветился в СМИ, покалечив себя в автозаке, когда его везли к месту происшествия.

Сегодня в суде он выглядел вполне здоровым, но общаться с прессой отказался, также, как и его адвокат. Мужчина слушал, в чем его обвиняют, склонив голову, периодически вставая с места. Когда дошел черед до допроса родственников убитых, он попытался извиниться, одновременно оправдываясь.

«Извините. Она, конечно, сама…. Я Расулю Габбасовну хорошо знал, постоянно помогал, но она мне покоя не давала…», – говорил он.

Такие извинения родные погибших явно не приняли.

«В глаза бы мне хотя бы посмотрел, тебя даже человеком сложно назвать», – услышал он в ответ.

Родственники погибших заявили гражданские иски по 150 тысяч рублей за моральный вред и 400 тысяч рублей материального вреда за поджог дома. В суде они рассказали, что обе женщины были одиноки, своих денег у них не было. К слову, о смерти Камаловой узнали спустя значительное время – женщина долгое время находилась в розыске.

Оставшаяся в живых Морозова в суд приехать не смогла, так как до сих пор не оправилась от последствий нападения, гражданский иск она пока не заявляла.
 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В челнинском суде Айрат Насыбуллин оплакивал репутацию и взывал к порядочности правоохранителей
Новости дня
19:10
Фарид Мухаметшин: Наша задача – удержать людей на селе, создавая им достойные условия для жизни

Глава парламента РТ открыл серию зональных семинаров по вопросам повышения деловой активности сельского населения.

18:52
На «Культурной среде» казанцев научат играть в шахматы и танцевать акробатический рок-н-ролл

Фестиваль пройдет завтра в сквере около театра кукол «Экият».

18:38
Две пьесы казанских авторов вошли в шорт-лист фестиваля «Любимовка»

Отобранные пьесы будут представлены на новой театральной площадке «8/3» в Москве.

18:24
Экологи обнаружили свалку отходов на территории онкодиспансера в Татарстане

По факту организации свалки на территории строящегося медучреждения в Альметьевске возбуждено дело об административном правонарушении.

18:21
В челнинском суде Айрат Насыбуллин оплакивал репутацию и взывал к порядочности правоохранителей

Сегодня в Набережных Челнах суд избрал меру пресечения для руководителя Административно-технической инспекции города.

18:10
Энергетики восстановили энергоснабжение для 67,5 тыс. татарстанцев

В ликвидации последствий грозы и сильного ветра задействовали 429 человек и в 89 единиц техники.

17:54
Налоговики РТ открыли регистрацию участников слушаний по правоприменительной практике

В ходе обсуждения будет затронуто применение специального налогового режима для самозанятых.

17:49
Мамадышский Раскольников: жителя Татарстана обвиняют в убийствах одиноких пожилых женщин

Если вина мужчины будет доказана, он может отправиться за решетку пожизненно.

17:40
Татарстанские семьи с детьми могут получить ипотечный кредит по ставке 6% годовых

В рамках программы субсидирования ставки по ипотеке кредит под 6% годовых получили уже 15 тыс. российских семей.

17:26
Татарстанских детей и молодежь приглашают к участию в конкурсе театральных афиш

Заявки принимаются до 30 сентября.

17:19
На трассе в Татарстане появился первый муляж автомобиля ДПС

Муляж из металлопрофиля поставили на 30-м километре трассы Казань – Ульяновск.

17:12
Правительство РФ согласовало с Татарстаном поставку 57 школьных автобусов

Минобрнауки РТ распределит полученные автобусы после анализа потребности районов в транспорте для школьников.

16:55
В Нижнекамске рухнул тент передвижного зоопарка «Черепаха»

Кадрами с места событий поделились пользователи социальных сетей.

16:48
Минниханов досрочно освободил от обязанностей двух членов Центризбиркома Татарстана

Оба члена ЦИК РТ с правом решающего голоса ранее написали заявления о досрочном прекращении обязанностей.

16:40
В Татарстане запустили новый проект «Агростартап» по грантовой поддержке начинающих фермеров

В текущем году на финансирование проекта в федеральном и республиканском бюджетах предусмотрено 418 млн рублей.

16:28
В Курбан-байрам благотворительный фонд «Закят» планирует раздать около 5 тонн жертвенного мяса

Каждый желающий может приобрести жертвенного барана за 8 тыс. рублей и передать мясо нуждающимся.

16:15
Неизвестный 23 раза ударил челнинку ножом и скрылся прежде, чем на ее крики прибежали соседи

Убийство произошло минувшим вечером в одном из домов в комплексе № 45.

16:14
Для лечения недержания врачи Татарстана начнут имплантировать специальные стимуляторы

Первую уникальную показательную операцию в Альметьевске провел профессор из Москвы.

16:00
В Казани на Курбан-байрам организуют 16 мест для заклания жертвенных животных

Животных начнут приносить в жертву после праздничного намаза и будут делать это в течение трех дней.

15:55
Очевидцы сняли на видео, как в казанском ТЦ затопило магазин «М.Видео»

ЧП произошло в торговом центре «Парк Хаус».

15:50
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о приемной кампании в Болгарской исламской академии

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

15:36
В Курбан-байрам Президент РТ примет участие в намазе в Галеевской мечети

Праздничный намаз и традиционная проповедь перед ним начнутся в 4 часа утра.

15:31
В Казани девятимесячная девочка скончалась после того, как ее избил знакомый матери

Когда женщина ушла в магазин, гость матери нанес девочке несколько ударов по голове, спустя два часа ребенок скончался.

15:28
«Курбан-фест» устроят в казанском парке Горького в честь Дня жертвоприношения

Праздники с концертами, мастер-классами и благотворительными обедами пройдут на десяти площадках по всей республике.

15:20
Ветеринары Татарстана напомнили об уголовной ответственности за нарушение ветправил

С начала 2019 года в республике выявлено 572 случая нарушения ветеринарного законодательства.

События