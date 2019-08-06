(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Неизвестный 23 раза ударил челнинку ножом и скрылся прежде, чем на ее крики прибежали соседи, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Вчера вечером в квартире одного из домов в комплексе № 45 было обнаружено тело 66-летней женщины с 23 ножевыми ранениями.

«Тело нашли соседи, которые услышали крики и отправились узнать, что происходит. На момент их появления женщина была уже мертва, а убийца скрылся», – рассказал Шептицкий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи изучают улики и устанавливают личность преступника.

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