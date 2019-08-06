Татар-информ

6 августа 2019, 16:14

Здоровье и среда

Для лечения недержания врачи Татарстана начнут имплантировать специальные стимуляторы

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Здоровье и среда

Для лечения недержания врачи Татарстана начнут имплантировать специальные стимуляторы

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Первую уникальную показательную операцию в Альметьевске провел профессор из Москвы.

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Нарушения функции мочеиспускания врачи Татарстана начнут лечить с помощью уникального метода стимуляции сакральных нервов слабым электрическим током, сообщает пресс-служба Медсанчасти Альметьевска и ОАО «Татнефть».

Накануне уролог Медсанчасти ОАО «Татнефть» Руслан Давлетов совместно с профессором, заведующим отделением урологии Российского геронтологического научно-клинического центра им. Пирогова Григорием Кривобородовым установил пациенту специальный имплантат.

Сакральная нейромодуляция воздействует на нервные волокна, влияющие на поведение органов малого таза. Электрические импульсы генерируются системой InterStim, состоящей из нейростимулятора и электрода, которые имплантируются пациенту подкожно. Подобным способом можно решить такие проблемы, как гиперактивный мочевой пузырь, необструктивная задержка мочеиспускания, нарушения функций кишечника и др.

К такому методу врачи прибегают, когда консервативные методы лечения и лекарства оказываются неэффективными. Особое преимущество технологии в том, что один нейромодулятор можно использовать как для лечения нарушений функций мочеиспускания, так и кишечника, важно также программирование индивидуальных параметров стимуляции врачом с исключением их изменения пациентом.

По данным медиков, недержанием мочи страдает каждый шестой пациент старше 50 лет, недержанием кала — каждый 12-й.

Если говорить о населении Татарстана, то около 10 тыс. пациентов в республике не получают удовлетворительного лечения своих нейрогенных нарушений мочеиспускания.

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