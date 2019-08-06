Татарстанских детей и молодежь приглашают к участию в конкурсе театральных афиш

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Татарстанские дети до 6 до 17 лет, а также молодежь от 18 до 30 лет могут принять участие в конкурсе афиш для окружного фестиваля студенческих и школьных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Об этом сообщает пресс-служба Минкульта республики.

Конкурс призван создать условия для творческой самореализации детей и молодежи, а также привлечь их внимание к фестивалю и театральному искусству.

В конкурсе три этапа. Заявки на участие принимаются до 30 сентября, 1 — 30 октября проведут их экспертную оценку, а итоги конкурса станут известны в конце ноября.

Для участия принимаются рисунки высокого качества, которые выполнены с использованием компьютерных технологий и графических программ. От одного участника принимают не более 3 работ.

Рисунок должен отражать главную идею или информацию о фестивале «Театральное Приволжье», информацию о программе регионального этапа, о любом спектакле-участнике и призыв участвовать в финальном голосовании.

Конкурс проводит Аппарат полпреда Президента РФ в ПФО.

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