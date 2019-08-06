В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о приемной кампании в Болгарской исламской академии

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Завтра, 7 августа, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвящённая приемной кампании в Болгарской исламской академии в 2019 году.



В мероприятии примут участие ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов, проректор по научной деятельности Рамиль Адыгамов и ответственный секретарь приёмной комиссии Ринат Нуриев.

На пресс-конференции расскажут о том, какие направления подготовки реализует Болгарская исламская академия, каким дисциплинам обучают и об особенностях приемной кампании нынешнего года.



На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.