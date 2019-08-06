Дверь «Корпорации монстров», логово нюхля и «Матрица»: В Альметьевске создали 11 стрит-арт объектов

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В Альметьевске завершилась лаборатория уличного искусства «Орнаменты города» в рамках паблик-арт-проекта «Сказки о золотых яблоках». В ходе лаборатории жители города под руководством художников из арт-группы «Фрукты» создали 11 стрит-арт объектов, в том числе логово нюхля — существа из фильма «Фантастические твари и где они обитают», дверь из анимационной ленты «Корпорация монстров» и диптих «Матрица», исследующий границы реальности. Об этом сообщили кураторы паблик-арт-проекта «Сказки о золотых яблоках».

«Участники под руководством опытных художников арт-команды на конкретных примерах познакомились с уличным искусством и паблик-артом, изучили различные жанры и направления, овладели техникой создания многослойного трафарета, примерили на себя роль стрит-арт художников», — написали кураторы.

Жители Альметьевска исследовали городское пространство, искали объекты для своих работ, фотографировали локации, анализировали снимки, выбирали интересные и цепляющие идеи и только после этого приступали к созданию арт-объектов.

Художник Мирох изобразил на электрощитке дверь из мультфильма «Корпорация монстров», которая по сюжету помогала монстрам пройти в мир людей. Автору кажется, будто наш мир и есть мир монстров. Попытки убежать закончатся фатально, ведь от самого себя не убежишь.

Участники Полюн и Delalliis создали диптих «Матрица». Вторжение другой реальности в «матрицу» из одноименного фильма они разместили на стенах домов. Они закрасили места с обвалившейся плиткой и превратили дефекты стен в их достоинства. Также дуэт художников взял за основу для рисунка популярную игру Minecraft и изобразил на стенах медь и песок в стиле блоков из этой компьютерной игры.

Primo Victoria создала работу под названием «Сказки о золотых...» . Она разработала инсталляцию — логово нюхля — существа из фильма «Фантастические твари и где они обитают», которое отовсюду тащило драгоценности. Таким образом художница иронизирует над темой бездумного потребления в современном обществе.





Также арт-объекты создавали Boyan, amENDoim, KilDin и SadI. Все участники лаборатории презентовали свои работы 4 августа.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.