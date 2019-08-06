В домах пяти районов Казани отключат свет из-за ремонта ЛЭП

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Завтра, 7 августа, дома в пяти районах Казани — Вахитовском, Кировском, Приволжском, Ново-Савиновском и Советском — временно останутся без света, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Свет начнут отключать в 8 часов утра. В Вахитовском районе его не будет до 17 часов — речь идет о доме № 13 по улице Карла Маркса, № 17 по Миславского и № 14 по улице Большая Красная. С 8.30 до 17 часов электричество отключат в дома № 56 по улице Татарстан.

С 8 до 17 часов света не будет в Ново-Савиновском районе, отключение затронет семь домов по улице Чистопольская — № 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57.

В это же время электричество отключат в Приволжском районе в домах по улицам 33-й Военный городок, Даурская, Завойского, Сафиуллина, Фучика, Оренбугский тракт и по проспекту Победы. Кроме того, отключение затронет поселок Алтан — дома по улицам Агачлык, Алтан, Аланлык и Заветная, поселок Борисково — улицы Горийская, Пожарная, Цветочная, Запорожская и Прибрежная, а также поселок Мирный — улицы 5-я Давликеевская, Поперечно-Давликеевская, 5 — 9-я и 12-я Новосельская, Рубежная.

С 9 до 18 часов без света останутся дома Советского района. Речь идет о дома № 57 по улице Исанбета, а также о поселке Дербышки — там отключение затронет улицы Главная, Каштановая и Мира.

Электричество отключат из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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