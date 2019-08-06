Эксперт продовольственной отрасли: Производители Татарстана вступили в зону идеальной конкуренции

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Доля присутствия федеральных компаний на продовольственном рынке в РТ значительно выше, чем местных. Об этом в рамках круглого стола в ИА «РБК-Татарстан» рассказала директор Bright Consulting, эксперт отрасли Мария Яшенкова.

«Мы имеем стагнацию продаж. Крупные игроки за счет сложных проектов собирают маржу, направляют ее на развитие дистрибьюции и совершенствование производства для повышения производительности труда. Примерно с такой ситуацией сталкиваются местные игроки», — отметила спикер.

Она также добавила, что количество товарных позиций федеральных производителей на продовольственном рынке в Татарстане значительно выше, чем местных. Так, у Danon по итогам первой половины 2019 года — 514 позиций, у «Пепсико» — 620. В свою очередь, у татарстанской компании «Челны — Холод» всего 192 позиции, у Зеленодольского молочного комбината — 108, а у Касымовского молочного завода, выпускающего товары под маркой «Бэрэкэтле», — 41 позиция.

По словам Яшенковой, многие региональные производители не считают федеральных игроков потребительского рынка конкурентами. Вопреки такому мнению, Яшенкова подчеркнула, что в республике на данный момент сложилась ситуация идеальной конкуренции.

«Сейчас мы вступили в зону идеальной конкуренции, где каждый региональный игрок борется с ключевыми федеральными и международными игроками», — заключила эксперт.

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