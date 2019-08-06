Дождевой водой в Набережных Челнах затопило дороги, а ветер обрушил деревья на автомобили

(Набережные Челны, 6 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах дождевой водой затопило дороги, а ветер обрушил деревья на автомобили.

В Автограде второй день идет холодный дождь, сопровождаемый шквалистым ветром. В районе автостанции ливни затопили участок дороги. Очевидцы выкладывают в социальных сетях фотографии, на которых автомобили буквально плывут по проезжей части. Похожая ситуация сложилась на улице Шамиля Усманова и в районе остановки «Пушкинская».

Кроме того, от разбушевавшейся стихии в городе пострадали деревья. Вырванные с корнем насаждения челнинцы обнаружили на территориях третьего, сорок первого и пятьдесят второго микрорайонов, а также возле школы № 25. Некоторые упавшие деревья придавили автомобили, припаркованные неподалеку.

Рухнул сегодня и фонарный столб, стоявший возле остановки «Военкомат» в поселке ЗЯБ. Падая, конструкция повредила травмайные провода, из-за чего МУП «Электротранспорт» временно приостановило движение маршрутов № 6,8 и 12.

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