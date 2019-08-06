Казанский ИТ-парк рассматривает три площадки в Европе для открытия представительства

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Казанский ИТ-парк рассматривает три европейские площадки для открытия своего представительства. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“» Антон Грачев.

«В Европе мы рассматриваем несколько площадок: Берлин, Лиссабон и Дублин», — отметил Грачев.

По его словам, говорить о конкретных сроках открытия татарстанского представительства в Европе пока рано, поскольку ближайшей целью технопарка является запуск в работу своего представительства в Китае.

«Мы немного „застряли“ с открытием представительства в Китае. Мы хотели сначала стартануть там, а потом уже выбрать локацию в Европе — параллельно две открывать не будем», — поделился собеседник агентства.

Грачев также рассказал, что в Китае есть определенные сложности с открытием банковских счетов. «Пока ты не открыл банковский счет, ты не можешь набирать туда людей, то есть физически офис есть, но работа еще не стартовала. Процесс затянулся не по нашей вине, в ближайшее время он разрешится, и к 10-летию ИТ-парка у нас откроется офис в Шэньчжэне — в октябре-ноябре этого года», — подчеркнул глава технопарка.

Напомним, ранее в интервью ИА «Татар-информ» экс-министр информатизации и связи РТ, заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов рассказал, что целью открытия представительства ИТ-парка в Китае является обеспечение выхода российских стартапов на рынок Китая, их взаимодействие с китайскими стартапами и возможность создания новых компаний совместно с КНР.

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