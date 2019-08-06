Татар-информ

6 августа 2019, 14:32

Политика

Юрий Камалтынов: Если кандидат четко излагает мысли – неважно, каким по счету он выступает

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Политика

Юрий Камалтынов: Если кандидат четко излагает мысли – неважно, каким по счету он выступает

Фото: архив

В Казани прошла жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами и политическими партиями.

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Если кандидат в депутаты Государственного Совета РТ убедителен, то неважно, каким по счету он выступает на телевидении или радио – вторым или последним. Главное – четко изложить свою мысль, донести ее до людей, убежден кандидат в депутаты, уполномоченный представитель ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов. Об этом он заявил сегодня в беседе с журналистами сразу после жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами и политическими партиями.

«Мы будем участвовать в дебатах, прокручивать ролики, давать возможность высказываться нашим кандидатам. Постараемся лаконично, но очень убедительно высказать свою позицию. Эфирное время и печатные площади делятся между кандидатами равными долями. У нас очень сильная команда, практически любая сфера, которая может быть вынесена на дебаты, имеет закрепленного кандидата из списка, мы уверены в своих силах», – сказал он.

Юрий Камалтынов отметил, что социологические исследования показывают, что население активно смотрит телевидение и слушает радио, которое вещает на местных волнах. Выступая на площадках местных СМИ, кандидаты получают возможность дойти до большей аудитории.

«Единой Россией» запущена большая баннерная программа, большое количество плакатов распространено по республике, ведется информационная работа на пикетах, активно работают мобильные приемные. Шесть автобусов колесят по республике, они собрали уже несколько тысяч наказов от населения. Все они будут обработаны. Также запущены проекты «Мой депутат» и «Наш двор», напомнил представитель регионального отделения «ЕР».

«Активно работают наши кандидаты-одномандатники, которые практически перепахивают свои избирательные округи. Для нас самое главное – дойти до людей, объяснить нашу позицию, причины принятия тех или иных решений. Тогда люди понимают и поддерживают нас. Я уверен, большая предвыборная работа даст положительный результат», – заключил Камалтынов.

Председатель совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Рушания Бильгильдеева сообщила, что предвыборная кампания сторонников партии строится на трех основных направлениях: образовании, экологии и борьбе с коррупцией. Кроме того, кандидаты намерены благоустраивать поселки городского типа.

«Мы хотим вернуть обязательное изучение татарского языка в наши школы, чтобы дети знали второй государственный язык республики. Вторая проблема – экологическая безопасность, которая волнует далеко не только жителей крупных городов», – сказала она.

Первый секретарь ТРО ПП «Коммунисты России» Альфред Валиев отметил, что очень доволен результатами жеребьевки. Он обещал в рамках предвыборной кампании «замечательные ролики с лидерами – Че Геварой, Уго Чавесом и Фиделем Кастро». Собеседник отметил, что партия будет делать акцент на «десяти сталинских ударах».

Бесплатное эфирное время предоставляется на региональных государственных телерадиоканалах ГТРК «Татарстан», АО «ТРК “Новый век“», АО «Татмедиа» и ООО «Татарстан 24». Его общий объем составит 570 минут.

Сегодня в 9.00 было распределено время между политическими партиями, зарегистрировавшими республиканские списки кандидатов. В 11.00 – между зарегистрированными кандидатами с 1-го по 25-й одномандатный избирательный округ, а в 14.00 состоялась жеребьевка среди зарегистрированных кандидатов с 26-го по 50-й одномандатный избирательный округ. Мероприятие прошло в казанском ДК «Московский».

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