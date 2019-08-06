Ряд домов Вахитовского района Казани почти на сутки останется без воды

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Завтра, 7 августа, ряд домов в Вахитовском районе Казани почти на сутки останется без воды, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Воду отключат с 9 часов 7 августа до 5 часов 8 августа. Ее не будет в домах по улицам Латыпова, Пугачева, Товарищеская и Хороводная.

Кроме того, отключение затронет частные дома, которые расположены по улицам Демьяна Бедного, Кривая, Малая Слободская, Адмирала Нахимова, Ново-Пугачевская, Нестеровский спуск, Нестеровская, Охотская, Поперечно-Центральная, Поперечно-Слободская, Поперечно-Хороводная, Рабочей молодежи, Сборная, Хороводная, Закамская, Кузнечная, Мало-Пугачевский овраг, Нахимовский овраг, Одесская, Потребительская, Ракетная, Тихая и Центральная.

Казанцев просят заранее сделать запасы воды. По заявкам жильцов будут размещаться автоцистерны с водой.

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