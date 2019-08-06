(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). За неделю приставы Татарстана выдворили из страны шесть нелегальных мигрантов, сообщила ИА «Татар-информ» главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Уроженцы Таджикистана, Азербайджана и Грузии признаны виновными в совершении административных правонарушений по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации"», – рассказала агентству Халимова.

Шестерых нарушителей оштрафовали и в принудительном порядке выдворили из страны.

Всего с начала года за пределы России были выдворены 390 нелегалов. К слову, в Набережных Челнах работает Центр временного содержания иностранцев, в котором размещаются депортируемые либо выдворяемые граждане.



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