Аферистка из Казани, обманувшая клиентов при заказе мебели на 1,5 млн рублей, отправится в колонию

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). 31-летняя жительница Казани, обманувшая клиентов из Альметьевска при заказе мебели на 1,5 млн рублей, отправится в колонию на два года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«В суде установлено, что в 2017-2018 годах 31-летняя злоумышленница заключила с несколькими жителями Альметьевска договоры по изготовлению мебели. При этом женщина заранее не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства», – уточнил Галиев.

Мошенница проводила замеры, после чего брала у клиентов предоплату. Всего от действий аферистки пострадали 16 человек, которые перечислили ей более 1,5 млн рублей.

Суд признал женщину виновной по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ближайшие 2 года она проведет в колонии общего режима.



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