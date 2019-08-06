Росреестр РТ напомнил о необходимости подачи заявлений для использования электронных подписей

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Для проведения сделок с частной недвижимостью в электронной форме, заверяемых усиленной квалифицированной виртуальной подписью, россиянам теперь необходимо подавать в бумажной форме заявление в Росреестр на согласие с проведением таких операций. Соответствующий закон подписал 2 августа Президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану.

Закон дает право физическим лицам вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) метку о своем согласии на представление в Росреестр документов о переходе или прекращении права на недвижимость, подтвержденных электронной подписью. Специалисты Росреестра по РТ при этом подчеркивают, что если заявление на бумажном носителе об одобрении виртуальной формы сделок предварительно не поступит в ведомство от собственника, госрегистрация перехода или прекращения прав по электронному пакету документов будет невозможна.

Соответствующий законопроект был разработан депутатами Государственной Думы и Правительством РФ при участии специалистов Росреестра для защиты россиян от махинаций и несогласованных сделок с недвижимостью при использовании электронной подписи владельца, в том числе по поддельным документам.

В то же время предусмотрены случаи, когда сделки с недвижимостью в электронном виде не требуют специальной отметки в ЕГРН по бумажному заявлению собственника. «Внесение отметки в реестр недвижимости не потребуется, если электронная подпись выдана Федеральной кадастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. Закон также сохраняет все возможности подачи электронных пакетов от кредитных организаций без внесения в реестр недвижимости специальной отметки на основании заявления собственника. Таким образом, его действие не будет распространяться на популярные цифровые проекты, такие как электронная ипотека», – пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Ада Зайдуллина.

Она подчеркнула, что таким образом был найден баланс между необходимостью защитить права граждан на имущество и прогрессирующей цифровизацией в сфере недвижимости.

Ранее Зайдуллина рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», как именно новый закон позволит защитить сделки с недвижимостью от мошенников.

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