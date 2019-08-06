Альфа-Банк реализовал функцию выдачи чеков в мобильном приложении

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Альфа-Банк реализовал возможность самозанятым гражданам выдавать электронные чеки как физическим, так и юридическим лицам с помощью приложения мобильного банка Альфа-Мобайл. Это позволяет самозанятым регистрировать поступления денег, и наличные, и безналичные, в качестве своего профессионального дохода.

«Мы продолжаем развивать сервисы для самозанятых и рады представить нашим клиентам функции для работы с чеками – регистрация, просмотр, удаление ошибочно выданных чеков, теперь все это легко делается в приложении Альфа-Мобайл. В ближайшем будущем мы собираемся дополнить функциональность нашего мобильного приложения рядом новых возможностей и продуктов, полезных для наших самозанятых клиентов», – прокомментировал нововведение руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Чтобы выдать электронный чек, клиенту нужно ввести сумму и дату платежа, имя или название плательщика, ИНН плательщика (в случае, если это юридическое лицо) и название услуги. В случае, если оплата поступила безналичным способом – переводом с карты на карту, по реквизитам, или через Систему быстрых платежей, то следует кликнуть на нужную сточку в выписке по счету.

Зарегистрированный чек можно отправить плательщику любым способом, например, мессенджером или электронной почтой. В разделе истории чеков собраны сведения по всем зарегистрированным чекам, в том числе и тем, что были выданы не через приложение Альфа-Мобайл, а по другим каналам.

Услуга банка доступна для клиентов, которые ведут свою деятельность на территории Москвы, Московской и Калужcкой областей, Республики Татарстан. С начала 2019 года вступил в силу новый Федеральный закон № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 года «Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых)». Самозанятые не имеют наемных сотрудников, самостоятельно реализуют физическим и юридическим лицам товары, работы и услуги, а также сдают в аренду жилье, получают максимальный годовой доход в 2,4 млн рублей.

Подробнее о программах для самозанятых можно узнать на сайте банка – https://alfabank.ru/selfemployed/?platformId=alfasite.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.