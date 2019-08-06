Татар-информ

6 августа 2019, 13:10

Экономика и финансы

Спад на рынках на фоне эскалации торговых войн

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Экономика и финансы

Спад на рынках на фоне эскалации торговых войн

Игроки сомневаются в готовности ФРС продолжать смягчение монетарной политики.

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). На фоне эскалации торговых войн и роста напряженности на мировых рынках наблюдается снижение.

Торговая война и ставка ФРС определяли настроение рынков на прошлой неделе
На прошлой неделе, наконец, произошло долгожданное понижение ставки Федеральной резервной системы на 25 б. п. Тем не менее пессимистическое заявление главы ФРС Джерома Пауэлла пошатнуло надежды на то, что регулятор готов продолжать смягчение монетарной политики после первого более чем за десять лет падения рынков.

На фоне реакции Китая на возможное повышение пошлин глобальные рынки открыли неделю снижением
Успешно демонстрируя прагматический подход на протяжении всего последнего года, сегодня утром Китай показал, что терпение заканчивается – в понедельник Пекин попросил госкомпании прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из США. Отчеты говорят о том, что китайская элита испытывает шок по поводу развития событий.

Усиление протестов в Гонконге
Напряженность на геополитическом фронте, в частности, в Китае, усиливается массовыми демонстрациями в Гонконге: сегодня утром антиправительственные протесты создали транспортный хаос в финансовом центре. Демонстранты частично перекрыли ряд дорог, нарушили работу метро и аэропорта. Авиакомпания Cathay Pacific заявила об отмене более 140 рейсов в и из города, тогда как Гонконг отменил 30 рейсов.

Тлеющий торговый спор между Японией и Южной Кореей набирает силу
Между тем разгорается торговая борьба между Японией и Южной Кореей, ставя под угрозу благополучие двух азиатских экспортеров. На прошлой неделе Япония исключила своего торгового партнера из списка стран с льготным торговым режимом и заявила, что эта мера начнет действовать с 28 августа. Южная Корея открыла ответный огонь, заявив, что и она исключит Японию из собственного списка привилегированных торговых партнеров. Продажи японских машин в Южной Кореи опустились на 32% месяц к месяцу в июле.

Brexit все больше заявляет о себе
В Европе нарастают опасения по поводу тяжелого выхода Великобритании из ЕС. Вероятность выхода Великобритании из ЕС без сделки повысилась более чем до 40%, хотя совсем недавно, в апреле, составляла менее 20%. Курс британского фунта сегодня утром продолжил ослабляться и сейчас торгуется более чем на двухлетнем минимуме.

Усиление напряженности в Персидском заливе после того, как Иран захватил еще один иностранный танкер
Как сообщили в эфире государственного телевидения Ирана, Иран захватил еще один иностранный танкер в Персидском заливе, перевозивший 700 тонн нефти. Это судно – третий иностранный корабль, захваченный Ираном в Персидском заливе с 14 июля в ответ на захват Великобританией иранского судна, – подозревают в перевозке контрабандной нефти, отмечает агентство Bloomberg.

Рынки учитывают дальнейшее понижение ставки ФРС
Помимо Goldman Sachs, на прошлой неделе учитывать более сильное в сравнении с тем, которое произошло на прошлой неделе, понижение ставки начали и другие финансовые институты. Как демонстрирует американский рынок свопов, трейдеры учитывают снижения ставки ФРС на 100 б. п. к I кварталу 2021 года. Это на 25 б. п. больше, чем то, что учитывал рынок после понижения ставки FOMC на прошлой неделе.

Новая информация в отношении санкций
В минувший четверг Дональд Трамп подписал президентский указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против стран, использующих химическое и биологическое оружие. Закон, изданный Белым домом, направлен на то, чтобы администрация сократила международное финансирование и запретила банкам США выдавать кредиты странам, на которые распространяются санкции США за использование химического и ядерного оружия. Россия – в числе этих стран, и на нее распространяются санкции иного рода, хотя она не была названа в документе.

Волатильность цен на нефть усиливается на фоне торговой войны и напряженности на Ближнем Востоке
Цены на нефть оказались под давлением на прошлой неделе, цена Brent по итогам прошлой недели подешевела на 3,0% до 61,07 доллара за баррель, так как позитивной статистики о состоянии рынка труда США оказалось недостаточно, чтобы сгладить снижение, вызванное эскалацией торговой войны с Китаем. Фьючерсы на бирже в Нью-Йорке подорожали на 3,2% в минувшую пятницу, лишь немного восстановившись после снижения на 7,9% в предыдущий день, который демонстрировал одну из самых сильных распродаж за последние четыре года.

Цены на медь перешагнули через более чем двухлетний минимум, цены на никель подскочили, цены на золото растут
Цены на медь опустились ниже более чем двухлетнего минимума, так как ослабление китайского юаня ниже своего главного порога усилило волнение в глобальной экономике. Медь на LME снизилась на 1,6% до 5 тыс. 640 долларов за тонну, опустившись до самого низкого уровня с июня 2017 года; метал подешевел на 4,7% в этом году. Цены на никель подскочили, повысившись в Лондоне и Шанхае на фоне слухов о том, что Индонезия ужесточит свою политику в части сырьевого экспорта.

Текущая неделя не так богата на финансовую отчетность
Завтра свои финансовые результаты за 2К19 по МСФО представит POLY. EVR отчитывается за 2К19 в четверг. В этот же день свою отчетность представит SIBN. В четверг отчитывается и ВТБ, отчетность которого может преподнести больший сюрприз рынку. В пятницу свою отчетность представит RUAL.

Квартальная ребалансировка индекса MSCI
Индекс MSCI 7 августа представит результаты квартального пересмотра своей расчетной базы. Изменения вступят в силу 27 августа после закрытия рынка. По прогнозам, предстоящий пересмотр не предполагает никаких новых исключений или включений в состав российского индекса, хотя ожидается некоторая коррекция в отношении оценки акций в свободном обращении. MSCI может понизить коэффициент FIF (Foreign Inclusion Factor) «Лукойла», чтобы отразить самый последний обратный выкуп акций.  

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