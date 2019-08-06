Ветеринары Татарстана напомнили об уголовной ответственности за нарушение ветправил

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). С начала этого года на территории Татарстана выявлено 572 случая нарушения ветеринарного законодательства. За подобное поведение предусмотрена в том числе и уголовная ответственность, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

В рамках предотвращения проникновения на территорию республики африканской чумы свиней Главное управление ветеринарии РТ возбудило 643 административных дела, а общая сумма штрафов превысила 1,3 млн рублей.

«Я хочу напомнить, что в случае невыполнения ветеринарно-санитарных правил при распространении инфекции нарушителям грозит уголовная статья, предусматривающая лишение свободы сроком до двух лет (статья 249 Уголовного кодекса РФ – прим. Т-и)», – отметил Мотыгуллин.

Он добавил, что ветеринары Татарстана выявили и не допустили к реализации более 700 тонн сырья и кормов в рамках борьбы с АЧС. Кроме того, на территории республики зафиксировано более 20 случаев несанкционированного выгула свиней.

Для недопущения возникновения африканской чумы свиней необходимо соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания свиней, приобретать корма только с благополучных территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием животным.

«Нельзя допускать контакта свиней с другими животными, которые могут быть переносчиками вируса. Следует исключить допуск к местам содержания свиней посторонних лиц. Нужно регулярно проводить дезинфекцию мест содержания свиней», – заключил Габдулхак Мотыгуллин.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.