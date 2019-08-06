Правительство РФ согласовало с Татарстаном поставку 57 школьных автобусов

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Правительство РФ выделит Татарстану 57 школьных автобусов, которые Минобрнауки РТ распределит после анализа потребности районов в транспорте для школьников. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РТ.

«В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 5 сентября 2018 г. № 1856-р и распоряжением Кабмина РТ от 13.09.2018 № 2429-р Правительством РФ и Республикой Татарстан согласовано выделение 57 школьных автобусов для нужд муниципальных образований Республики Татарстан», — говорится в сообщении пресс-службы.

«В настоящее время Минобром РТ проводится анализ потребности муниципальных образований в школьных автобусах», — добавили в ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что распоряжением Правительства РФ из резервного фонда выделен бюджет на закупку 2,2 тыс. школьных автобусов для регионов России на сумму 5 млрд рублей в 2019 году.



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