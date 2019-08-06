Один человек погиб и четверо пострадали в перевернувшейся в кювет иномарке в Татарстане

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Один человек погиб и четверо пострадали в перевернувшейся в кювет «Дэу» в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили свидетели ДТП.

«Сегодня около восьми часов утра у села Тихоново в Менделеевском районе РТ столкнулись "Дэу" и "Лада Калина". В результате ДТП иномарка вылетела в кювет и перевернулась», – рассказали агентству очевидцы аварии.

По предварительным данным, жертвой аварии стал один человек, еще четверо пострадали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.





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