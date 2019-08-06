Татар-информ

6 августа 2019, 15:09

Происшествия

Экс-главу Управления строительства Альметьевска будут судить за выдачу липового документа

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Происшествия

Экс-главу Управления строительства Альметьевска будут судить за выдачу липового документа

Перед судом предстанет и предприниматель, которому за 200 тысяч рублей экс-глава Управления пообещал оформить разрешение на строительство.

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В Альметьевске перед судом предстанет бывший начальник Управления строительства, связи, транспорта и дорожного хозяйства исполкома Альметьевского района, который за 200 тыс. рублей выдал бизнесмену липовое разрешение на строительство. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В декабре прошлого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что в 2015 году между исполкомом Альметьевского района и одной из местных фирм был заключен договор аренды земельного участка до 2018 года. В декабре 2018 года бизнесмен решил за взятку оформить участок в собственность», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Предприниматель передал 200 тыс. рублей для решения вопроса. Большая часть денег предназначалась для чиновника исполкома, который пообещал дать разрешение на строительство, но на самом деле делать это не собирался. Он подделал разрешение, заверив его липовой печатью и подписью замначальника исполкома.

Экс-чиновнику предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество», «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Бизнесмен же предстанет перед судом по статье «Покушение на дачу взятки через посредника».
 

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