Татарстанский симфонический оркестр выступит на музыкальном фестивале во Франции

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением народного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского выступит на 39-м международном фестивале фортепианной музыки во французском городе Ла-Рок-д’Антерон.

С 8 по 11 августа музыканты дадут шесть концертов. В Ла-Рок-д’Антероне прозвучит музыка Чайковского, Рахманинова, Брамса. В качестве солистов к оркестру присоединятся такие известные музыканты, как Лукас Генюшас, Александр Малофеев, Варвара, Нельсон Гернер, Юлианна Авдеева и Вадим Холоденко.

Это не первое выступление ГСО РТ на фестивале во Франции. В прошлом году концерты в Ла-Рок-д’Антероне прошли с аншлагом.

«При выходе оркестра уже все очаровывает: одинаковые красивые черные платья женщин, мужчины, одетые в черные брюки, красивые белые рубашки с поясами смокинга. Таким образом, внешнее единство уже означало последующее неизменное музыкальное совершенство. Что касается дирижера, мы должны подчеркнуть его чрезвычайно точную работу, его абсолютный слух и... его память, ведь он дирижировал целый вечер без всякой партитуры», – писал французский журналист Элоди Мартинес по итогам 38-го международного фестиваля фортепианной музыки в Ла-Рок-д’Антероне.

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