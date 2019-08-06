Казань ждет приезда Путина и Медведева на чемпионат WorldSkills

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). На WorldSkills Kazan приедут Президент России Владимир Путин и Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом на стратегической сессии Агентства стратегических инициатив заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Дмитрий Анатольевич [Медведев] будет на открытии, Владимир Владимирович [Путин] должен быть на закрытии. Кроме того, приедет много министров», – отметил Минниханов.

Президент РТ также призвал собравшихся посетить соревнования по профессиональному мастерству.

«Пользуясь возможностью, хочу пригласить вас на 45-й международный чемпионат по стандартам WorldSkills. Подготовка рабочих профессий и статус человека труда – это очень важно. Этому уделяет огромное внимание Президент России», – обратился Минниханов к собравшимся.

Церемония открытия 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 состоится 22 августа на стадионе «Казань Арена». 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа 2019 года.

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