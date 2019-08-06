В Татарстане с апреля по июнь выявили 107 фальшивых купюр

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В Татарстане с апреля по июнь этого года правоохранительные органы изъяли 100 дензнаков Банка России, четыре поддельные купюры достоинством в 500 евро и три стодолларовые банкноты. Об этом сообщает пресс-служба отделения – Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

В том числе правоохранители обнаружили 72 фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей, по 12 банкнот стоимостью 1 тыс. и 2 тыс. рублей, две купюры достоинством в 500 рублей и одну сторублевую купюру. К тому же была обнаружена поддельная монета номиналом 5 рублей.

Если подлинность банкноты вызывает сомнения, то можно сдать ее на экспертизу в подразделение любого банка, которое осуществляет операции с наличными деньгами, или же обратиться в правоохранительные органы.

Чтобы определить подлинность купюры, необходимо проверить как минимум три защитных элемента. «Всю информацию о подлинности рублевых купюр и монет можно получить на сайте Банка России», – отмечается в сообщении.

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