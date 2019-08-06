Татар-информ

6 августа 2019, 11:50

ОбществоКультура

Фарид Мухаметшин открыл после капремонта Казакларский сельский клуб в Тюлячинском районе РТ

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ОбществоКультура

Фарид Мухаметшин открыл после капремонта Казакларский сельский клуб в Тюлячинском районе РТ

Фото: Надежда Гордеева

Капремонт объекта в селе Казаклар выполнен по нацпроекту «Культура» на средства республиканского бюджета.

(Тюлячинский район, 6 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В селе Казаклар Тюлячинского района Татарстана сегодня после капитального ремонта открылся сельский клуб. В торжественной церемонии открытия обновленного объекта принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Глава республиканского парламента отметил, что в Татарстане уделяется большое внимание развитию социальных объектов. «Клуб – это то место, куда сельские жители после рабочего дня и в выходные могут прийти, чтобы пообщаться, почитать книги, позаниматься в различных кружках. Именно сельский народ является хранителем традиций, языка, обычаев», – подчеркнул он, добавив, что Тюлячинский район является одним из передовых муниципальных образований республики по уровню жизни.

Председатель Госсовета также вручил сертификат на 100 тыс. рублей на приобретение техники для клуба.

По словам главы Тюлячинского района РТ Ильдуса Зарипова, жители села с нетерпением ждали ремонта клуба, поскольку он «находился в плачевном состоянии». «Но несмотря на то, что здание было ветхим, население никогда не теряло внимания к культуре. Творческие коллективы не переставали работать», – заметил он.

Как рассказал глава Малокибякозинского сельского поселения Ирек Загидуллин, сельский клуб был построен еще в 1983 году. «Здание требовало ремонта, крыша протекала во время дождей. Но и до капремонта клуб работал на полную мощность. Ремонт длился около полугода. Работы выполнены за почти 7 млн рублей», – сообщил он.

Во время ремонта в здании полностью обновили систему коммуникаций, заменили окна, двери, полы и кровлю, установили новую котельную. В Казакларском сельском клубе имеются библиотека и зрительный зал на 100 мест. С нового учебного года здесь снова начнут работать кружки.

Ожидается, что обновленный клуб станет центром культурно-просветительской жизни не только для села Казаклар, но и для села Малые Кибя-Кози. Всего в Малокибякозинском сельском поселении проживают 511 человек, а в селе Казаклар – 143.

По информации Минкультуры РТ, капитальный ремонт клуба выполнен в рамках национального проекта «Культура» на средства республиканского бюджета. В Татарстане для реализации этого нацпроекта сформированы три региональных проекта – «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В этом году по проекту «Культурная среда» запланированы строительство и капремонт 64 объектов культуры.

Во время рабочей поездки в Тюлячинский район РТ Фарид Мухаметшин также ознакомился с деятельностью Тюлячинского маслодельно-молочного завода, ООО «Племпродуктор им. Гиниятуллина С. Ш.» и промышленного парка «Тюлячи».

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