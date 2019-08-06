«Татнефть» готова выплатить акционерам всю чистую прибыль, полученную за шесть месяцев 2019 года

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Совет директоров компании «Татнефть» рекомендовал выплатить дивиденды за шесть месяцев 2019 года в размере 100% от чистой прибыли за этот период. Внеочередное собрание акционеров назначено на 13 сентября 2019 года и планируется в форме заочного голосования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Совет директоров “Татнефти“ инициировал созыв внеочередного общего собрания акционеров и рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по результатам шести месяцев 2019 года в размере 40,1 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию, что в совокупности составляет около 100% от чистой прибыли ПАО “Татнефть” по РСБУ за указанный период», – говорится в сообщении компании.

При определении размера дивидендов за шесть месяцев этого года совет директоров исходил из результатов деятельности за отчетный период, учитывал прогноз свободного денежного потока и доступные источники финансирования операционной и инвестиционной деятельности группы «Татнефть».

По итогам первого полугодия выручка «Татнефти» по российским стандартам (РСБУ) составила 399,7 млрд рублей, чистая прибыль – 93,3 млрд рублей. По итогам 2018 года группа «Татнефть» трижды выплачивала дивиденды за шесть, девять и 12 месяцев работы, направив на выплату акционерам 100% чистой прибыли по РСБУ.

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