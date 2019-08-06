Минниханов: Потенциал роста регионов – в обмене лучшим опытом

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл первую стратегическую сессию Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в российских регионах, которая пройдет в казанской «Точке кипения».

«В обмене лучшим опытом мы видим потенциал роста каждого региона. Мы активно включились в реализацию инициативы “Библиотека умных решений "Смартека"“ – наши разработки тоже берутся в работу в других регионах», – отметил в своем выступлении Минниханов.

Президент РТ поделился республиканским опытом, который получил распространение за пределами Татарстана. В частности, среди лучших практик региона он упомянул создание единого информационного пространства в сфере соцзащиты населения в рамках национального проекта «Демография» и благоустройство общественных пространств по нацпроекту «Жилье».

Кроме того, Минниханов упомянул республиканскую поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Так, в числе лучших практик были упомянуты Агентство по госзаказу в РТ, Единый центр кредитования, «Фабрика предпринимательства» и Совет по предпринимательству.

«Агентство [стратегических инициатив] оказывает огромную поддержку всем регионам в улучшении делового климата и повышении инвестиционного потенциала. Конечно, ориентир для всех регионов – результаты национального рейтинга. Благодаря ему регионы видят свои сильные и слабые стороны, внедряют лучшие практики. Эта работа важна и в целом очень полезна», – подчеркнул Президент Татарстана.

«Библиотека умных решений “Смартека“» – системная инициатива, обеспечивающая единое информационное пространство лучших практик развития субъектов Российской Федерации. Как правило, она регулярно пополняется.

Стратегическая сессия для субъектов Приволжского федерального округа по вопросам реализации системной инициативы «Библиотека умных решений “Смартека“» будет проходить 6 и 7 августа в пространстве коллективной работы «Точка кипения Казань». Мероприятие направлено на обсуждение и обмен лучшими практиками, а также на верификацию практик на отчуждаемость, масштабирование и применение в других регионах.

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