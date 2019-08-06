Башкирские архивисты помогли установить, что имущество Марджани между наследниками делил Баруди

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). В преддверии празднования 100-летия образования Татарской АССР Государственный архив Республики Татарстан ведет активную работу по выявлению и возвращению документов по истории Татарстана и татарского народа из федеральных, региональных и из зарубежных архивов. Об этом на брифинге рассказал журналистам заместитель директора Госархива РТ по научным исследованиям и публикациям Ильдар Шафиков.

«В результате сотрудничества с Национальным архивом Республики Башкортостан к нам поступили копии документов, связанные с жизнью и деятельностью татарского богослова Шигабутдина Марджани. В частности, удалось установить интересный факт, что после смерти известного имама его имущество между наследниками делил не менее известный богослов Галимджан Баруди», – сказал он.

На сегодняшний день выявлено более тысячи архивных дел и документов, связанных с историей Татарстана. Среди них декрет Совета народных комиссаров об учреждении Комиссариата по делам мусульман 1918 года, письмо председателя Казанского губернского исполкома Владимиру Ленину с просьбой принять местную делегацию и так далее.

В ходе командировки в Тюменский и Тобольский архивы выяснилось, что в них хранятся мусульманские метрики, но в связи с отсутствием специалистов, знающих арабскую графику, большинство запросов там выполнить не могут. Аналогичная ситуация с документами, записанными арабицей, сложилась в Республике Марий Эл, Свердловской области и Пермском крае, констатировал Шафиков.

При этом, по его словам, совместно с Управлением государственных архивов при Администрации Президента Турции выявлено более 50 документов по истории Татарстана. Копии некоторых из них уже переданы Госархиву РТ для изучения и публикации.

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