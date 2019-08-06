Главное управление ветеринарии РТ: Потенциальными переносчиками АЧС являются грибники

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Распространителями африканской чумы свиней могут оказаться грибники. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

Африканская чума свиней не опасна для человека, однако пораженных этим вирусом свиней нельзя употреблять в пищу. Болезнь переносят домашние и дикие животные и птицы, насекомые, а также грибники, отметил спикер.

«Приведу простой пример. Сейчас начался грибной сезон, если в лесу среди диких животных будет африканская чума свиней, то грибники могут принести вирус даже на ботинках. Если заболевание попадет в населенный пункт, то от него уже нельзя будет избавиться», – подчеркнул он.

Мотыгуллин добавил, что для предотвращения распространения заболевания приобретенных свиней необходимо регистрировать в органах ветеринарной службы и в сельских администрациях.

«К появлению АЧС приводит скармливание свиньям не проваренных пищевых отходов домашних кухонь, различных пищеблоков и столовых, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку», – добавил специалист.

Африканская чума свиней быстро распространяется и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. До 100% заболевших ею свиней погибают. Вылечить животных от АЧС невозможно, вакцины не существует. На территории России заболевание регистрируется с 2008 года.

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