Суд отправил руководителя АТИ Набережных Челнов под домашний арест

(Набережные Челны, 6 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Суд отправил руководителя административно-технической инспекции Исполкома Набережных Челнов под домашний арест по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Следователь Набережночелнинского подразделения СУ СК России по РТ Азат Амирханов настаивал на том, чтобы суд отправил Айрата Насыбуллина в СИЗО.

Однако в течение судебного заседания он изменил решение и попросил суд определить для задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста. Свою позицию он объяснил наличием у Насыбуллина целого списка хронических заболеваний, которые могут усугубиться в условиях СИЗО.

«Я сорок лет трудился на благо города, был зачинателем многих экологических инициатив и не понимаю, что такое происходит. Видно, такая судьба. Надо и через это пройти», – сказал в суде Айрат Насыбуллин.

Суд отправил главу АТИ Челнов под домашний арест на два месяца до 1 октября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Айрата Насыбуллина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он уменьшил сумму штрафа руководителю одной из частных фирм за то, что тот выплатил долг компании, в которой директором работал его зять.

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