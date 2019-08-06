На М7 в Елабужском районе РТ легковушка «Лада» на большой скорости вылетела в кювет, пассажир погиб

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). На трассе М7 в Елабужском районе РТ легковушка «Лада» на большой скорости вылетела в кювет, 21-летний пассажир погиб. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«Накануне в 2.40 на 1028-м км автодороги Москва – Уфа 20-летний водитель автомобиля "Лада Калина", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и опрокинулся в кювет», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии 21-летний пассажир легковушки погиб, а 20-летний пассажир с многочисленными травмами был доставлен в больницу.



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