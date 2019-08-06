Легковушка насмерть сбила мужчину, который перебегал трассу М7 в Татарстане

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Легковушка «Ниссан» насмерть сбила мужчину, который перебегал трассу М7 в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«В понедельник, 5 августа, в 21.20 на 742-м км трассы Москва – Уфа 44-летний водитель "Ниссана", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 46-летнего пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, не имея при себе предметов со световозвращающими элементами», – уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.



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