(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Сильные дожди продолжают топить улицы Казани. Видеозаписи затопленных улиц разместили пользователи в соцсетях.

«Каждый день езжу на работу через перекресток улиц Восход и Серова. Огромная лужа, которую приходится практически переплывать. Вода буквально переливается через поребрик, образуя маленькие водопады. Машины едут очень медленно. Как итог – серьезные заторы», – рассказала агентству автоледи Елена Симонова.

Такая же ситуация происходит на улице проспект Победы, которая является одной из основных магистралей Казани. На видео, появившихся в сети, видно, как машины на ощупь преодолевают водную преграду.





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