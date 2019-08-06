Для регионов России закупят автомобили скорой помощи и школьные автобусы на 10 млрд рублей

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В этом году для российских регионов выделят 10 млрд рублей на закупку 1,2 тыс. машин скорой медицинской помощи и 2,2 тыс. школьных автобусов. Информация об этом размещена на сайте Правительства РФ.

«Из резервного фонда Правительства выделяется 10 млрд рублей для дополнительной поставки не менее 1,2 тыс. новых автомобилей скорой медицинской помощи и 2,2 тыс. школьных автобусов в субъекты Федерации», — сообщается на сайте.

На закупку каждого вида транспорта выделят по 5 млрд рублей.

Осуществить контроль за выделенным бюджетом для закупки автомобилей поручено Минпромторгу РФ.

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