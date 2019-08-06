Татар-информ

6 августа 2019, 08:59

Происшествия

В Казани водитель «КАМАЗа» сбил женщину, которая переходила дорогу по зебре на «зеленый» свет

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Происшествия

В Казани водитель «КАМАЗа» сбил женщину, которая переходила дорогу по зебре на «зеленый» свет

50-летняя пострадавшая с переломом и вывихом плеча была доставлена в больницу.

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В Казани водитель «КАМАЗа» сбил 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре на «зеленый» свет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 9.20 32-летний водитель грузового автомобиля "КАМАЗ" на перекрестке улиц Нариманова и Камала, по предварительным данным, при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и совершил наезд на 50-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», – уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы. Медики диагностировали у пострадавшей перелом и вывих плеча.
 

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