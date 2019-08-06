Стартовал прием заявок на участие в конкурсе молодежных проектов «Хэрэкэт»

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Совет молодежи при Полпредстве РТ объявил о начале приема заявок на V конкурс молодежных проектов «Хэрэкэт», сообщает пресс-служба Полпредства.

Конкурс направлен на развитие татарских молодежных проектов и инициатив в различных сферах. Всего в этом году победители будут выбраны в семи категориях. Будут определены лучшие проекты в сфере сохранения и развития татарского языка и культуры, в области спорта и здорового образа жизни, духовного и нравственного воспитания молодежи, также определят победителя среди зарубежных и IT, бизнес-проектов с национальным элементом. Будут выбраны лучший татарский блогер и студенческое землячество вуза.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 21 сентября на площадке «Цифровое деловое пространство» в Москве.

Участникам необходимо отправить материалы до 5 сентября включительно. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

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