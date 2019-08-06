Из-за сломанного светофора парализовано движение на перекрестке Большой Крыловки и Вахитова в Казани

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Неработающий светофор стал причиной настоящего транспортного коллапса на перекрестке улиц Большая Крыловка и Вахитова в Казани. Здесь в самый час пик не могут разъехаться десятки машин.

Водители, пытаясь побыстрее проскочить непростой перекресток, преграждают дорогу трамваям. Вагоновожатые своими силами пытаются разрулить создавшуюся пробку – отважные женщины как могут регулируют потоки движения, давая возможность проехать как трамваям, так и автомобилям.

Непростая дорожная ситуация осложняется непрекращающимся дождем и несколькими авариями, произошедшими за последний час на данном участке дороги.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.