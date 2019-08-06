Московский кукольный театр представит в парках Казани историю о богатырях и японскую сказку

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). 9 и 10 августа в двух парках Казани пройдут кукольные спектакли московского уличного театра «Балаганчик сказок», сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

Для детей и посетителей общественных пространств покажут три сказки: «Дорожный камень», повествующая о богатырях, выбирающих жизненный путь, «Журавлиные перья» — японская народная сказка о жадном торговце, двух стариках из горной деревушки и доброй девушке. Третья история, сказка «О верном слуге» расскажет об индийском царе, мудром радже и его трех сыновьях. Выступления будет сопровождать живая музыка.

В первый день спектакли пройдут в парке «Комсомолец», со стороны центрального входа, 10 августа представления состоятся на бульваре «Белые цветы», напротив кофейни «Ураган-Сарай».

Спектакли начнутся в 6 часов вечера, продолжительность 90 минут. Вход свободный.

В расписании возможны изменения, об этом сообщат в аккаунте дирекции.

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