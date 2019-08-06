Сборная РТ стала победителем в медальном зачете IX Спартакиады учащихся по стендовой стрельбе

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). На IX Летней Спартакиаде учащихся по стендовой стрельбе татарстанские спортсмены завоевали первое место в общекомандном зачете, набрав 410 очков и более чем на 200 баллов опередив ближайших конкурентов, сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Соревнования завершились 5 августа. В тройку лидеров вошли также сборные из Москвы и Липецкой области.

Заключительный день принес в копилку татарстанцев один комплект наград в миксте на круглом стенде. Так, дуэт Анны Колесниковой и Артема Глотова набрал в квалификации наибольшее количество очков (93 мишени), однако в матче за «золото» уступил на три выстрела паре из Республики Саха, 25:28. В итоге последний день соревнований принес татарстанцам «серебро».

Соревновательные дни проходили с 30 июля по 5 августа на стрельбище в Тетюшах.

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