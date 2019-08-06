Во ВНИИ труда прокомментировали информацию об исчезновении ряда профессий

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Во ВНИИ труда считают, что информация о скором исчезновении ряда профессий, в том числе продавца, охранника и водителя, несколько преувеличена, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее депутат Госдумы Олег Шеин рассказал, что в ближайшем будущем около 15 млн россиян, работающих в сферах, где не нужна какая-либо квалификация, могут остаться без работы.

Специалисты института отметили, что часть рабочих функций в течение человеческой истории передавалась технике и искусственному интеллекту, что позволяет экономике двигаться вперед и облегчить труд человека. Однако несмотря на развитие технологий, «обществу еще далеко до тотального высвобождения человека из сферы производства», подчеркивают в НИИ.

При этом меняются не только технологии, но и спрос на услуги и товары, за счет чего появляются новые виды деятельности. Таким образом, занятость переходит из одной сферы в другую: технологический процесс ведет к тому, что формируются рабочие места, требующие высокого уровня квалификации.

Но люди, занятые в сфере услуг, в ближайшем будущем все равно будут востребованы на рынке труда, заключили специалисты.

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