Минниханов встретится с генконсулом Казахстана и посетит сессию Агентства стратегических инициатив

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет переговоры с генеральным консулом Казахстана в Казани Жанболатом Мурзалиным и примет участие в сессии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, где будут обсуждать создание библиотеки умных управленческих решений. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Встреча руководителя республики с генеральным консулом Казахстана запланирована в Доме Правительства РТ. Вслед за этим Президент РТ посетит технопарк в сфере высоких технологий «ИT-парк», где планируется ряд деловых мероприятий.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует принять участие в пленарном заседании первой стратегической сессии Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов», — отметили в пресс-службе. Также в «ИТ-парке» Рустам Минниханов планирует провести переговоры с генеральным директором агентства Светланой Чупшевой.

Пленарное заседание запланировано в рамках стратегической сессии АСИ, которое пройдет в пространстве коллективной работы «Точка кипения Казань». Ожидается, что одной из тем обсуждения станет создание «Смартеки» — библиотеки умных решений, объединяющей лучшие практики развития субъектов России.

К участию в пленарном заседании также приглашены замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

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