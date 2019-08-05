Оксана Романова

6 августа 2019, 08:00

Культура

Казанские реставраторы по уникальной методике чистят монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде

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Культура

Казанские реставраторы по уникальной методике чистят монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде

Фото: архив

85-метровой скульптуре-символу вернут первозданный оттенок с помощью мягкого бластинга, ранее примененного на здании Шамовской больницы.

(Казань, 6 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). В Волгограде казанские реставраторы завершают очистку знаменитого монумента «Родина-мать зовет!». Работы, начатые в середине июня с помощью технологии мягкого бластинга (ранее применялась на памятниках архитектуры в Казани — здании Шамовской больницы и Петропавловском соборе), согласно контракту, должны быть завершены до конца августа. Об этом в эксклюзивном интервью «Татар-информ» сообщил директор компании, производящей очистку скульптуры, Марат Сафиуллин. 

«Еще недельки две и закончим все 8 тысяч квадратных метров скульптуры. Работы по постаменту будут производиться позже, после того, как разберут строительные леса», — конкретизировал собеседник агентства.

Он также уточнил, что высота скульптуры до головы — 55 метров, с мечом — 85 метров. Для очистки монумента из Казани в Волгоград были отправлены два рабочих экипажа — это шесть специалистов и два аппарата для мягкого бластинга.

Суть технологии заключается в том, что на загрязненную поверхность под регулируемым давлением подаются мелкие частички. Ударяясь об нее, они выбивают, скалывают с нее загрязнения, но не повреждая при этом очищаемые участки и материалы. Еще в 1974 году по такой технологии в США была очищена поверхность статуи Свободы. В отличие от американских коллег казанские реставраторы используют для очистки не пылящую соду, а специально измельченный кальций с питерского завода. 

Предварительно протестировав на монументе «Родина-мать зовет!» фракции кальция разного «помола», специалисты остановились на довольно мелкой — всего 50-70 микрон. Это меньше, чем применялось ими для чистки здания Шамовской больницы в Казани. Но, как пояснил Марат Сафиуллин, дело не в более сильном загрязнении скульптуры-символа СССР, а в высоте работ. 

«Северная сторона, где плащ скульптуры, поросла сильно мхом, причем не только внизу, но и наверху. Все остальное — больше загрязнения атмосферные. Плюс там с восточной стороны металлургический комбинат, перерабатывающий лом черных металлов, от которого гарь при определенном ветре идет именно на монумент „Родина-мать зовет!“. Конечности (левая рука, особенно ладонь), волосы были сильно загрязнены этими производственными выбросами в атмосферу — были очень черными», — рассказал он об особенностях памятника.

Сафиуллин также отметил, что чистка монумента мягким бластингом — только первый этап реставрационных работ. Аппаратная чистка поверхности скульптуры выявила дополнительные проблемы, помимо тех, что были изначально обозначены в проекте, — трещины, сколы, выбоины. Их на следующем этапе реставрации нивелируют уже другие специалисты — стробят, чистят, дополнительно моют и при необходимости обмазывают. Совместная работа ведется по комбинированному графику: с рассвета и до заката.

«Погода, правда, ужасная — дожди идут круглый день, как у нас, и сильные ветра, особенно наверху», — констатировал Марат Сафиуллин.

Следующей точкой на карте России, где казанские реставраторы с помощью мягкого бластинга будут обновлять поверхность памятника архитектуры, станут Соловецкие острова. 9 августа сюда отправится оборудование для чистки построек Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.

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