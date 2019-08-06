Минэкологии РТ: Радиоактивное загрязнение в Чистопольском районе будет ликвидировано

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). ФГУП «РосРАО» проведет работы по ликвидации радиоактивного загрязнения в Чистопольском районе, информирует пресс-служба Минэкологии РТ.

«Предприятие стало победителем тендера на реабилитацию территорий непроектных хранилищ радиоактивных отходов, инициатором проведения которого выступило Минэкологии РТ. В рамках федеральной целевой программы „Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года“ в 2019 году предстоит реабилитировать территории Чистопольского часового завода „Восток“ и Кубасского леса», — сказано в сообщении.

Согласно проведенному обследованию, площадь хранилища на территории завода составляет 250 кв. метров. Из хранилища в 2,5 тыс. кв. метров в Кубасском лесу к извлечению и вывозу подлежат 35 куб. метров строительного мусора. Работы планируется завершить к 20 декабря.



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