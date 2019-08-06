Пчеловоды Татарстана съедутся на фестиваль-ярмарку в Алексеевском районе

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). 10 августа в пгт Алексеевское пройдет всероссийская фестиваль-ярмарка «Медовое раздолье», сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.

Мероприятие пройдет на площади Воскресенского Храма. Для пчеловодов РТ состоится семинар, на котором специалисты смогут пообщаться друг с другом и обменяться опытом в разведении пчел, познакомиться с инновациями.

Также пройдет ярмарка-выставка медовой продукции, инвентаря для пчеловодства, дегустация чая, меда по принципу «Контрольная закупка» и конкурсы на звание «Лучший пчеловод». Для детей будет организован малый сабантуй и конкурс рисунков на медовую тему.

Более подробную информацию можно узнать на сайте.

Организуют мероприятие Региональная общественная организация «Пчеловоды Татарстана», администрация Алексеевского района и СССППК «ПЧЕЛИЧ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.