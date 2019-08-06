Гериатрический кабинет открыли в Апастовской ЦРБ в рамках нацпроекта «Демография»

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). В поликлинике Апастовской ЦРБ можно попасть на прием к врачу в гериатрический кабинет, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Специализировнаая медицинская помощь предназначена для жителей района старше 65 лет по направлению от участковых врачей терапевтов и врачей общей практики», — говорится в сообщении.

Пациентов принимают врач-гериатр Фирдус Салахов и медсестра Эльвира Калимуллина.

Кабинет открылся в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», нацпроекта «Демография» и развития системы медицинской помощи по профилю «гериатрия».

В Апастовском районе проживает 3790 человек в возрасте от 65 лет и старше.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Апастовской центральной районной больнице открылось гериатрическое отделение на 5 коек.

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