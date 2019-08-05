В Нижнекамских библиотеках проходит акция среди читателей к юбилею Татарского книжного издательства

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Сотрудники нижнекамских библиотек организовали среди читателей акцию «Самая древняя книга Татарского книжного издательства», приуроченную к вековому юбилею издательства, сообщает пресс-служба руководства Нижнекамского района.

Чтобы принять участие, нижнекамцы должны сфотографироваться вместе с книгой, а также снять на фото титульную страницу издания с годом печати. Фотографии принимаются до 26 августа по электронному адресу: nk.mo@tatar.ru.

Уже сейчас в библиотеках проводятся тематические выставки ретрокниг, выпущенных Татарским книжным издательством. Так, в местных фондах хранятся поэма персидского поэта Низами Ганзави «Лэйлэ вэ Мэжнун» («Лейла и Мажнун»), напечатанная в 1950 году, книга русского писателя Льва Толстого на татарском языке «Сугыш һәм тынычлык» («Война и мир») 1954 года издания и др.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.