Татар-информ

6 августа 2019, 05:14

Общество

Завершающий этап ремонта теплосетей в Набережных Челнах перенесли на неделю

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Общество

Завершающий этап ремонта теплосетей в Набережных Челнах перенесли на неделю

Четвертый этап проведения гидравлических испытаний планируется провести с 13 по 27 августа.

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Старт четвертого этапа проведения гидравлических испытаний и ремонта теплосетей в Автограде перенесли на неделю — с 6 на 13 августа, пиушт «Челнинские известия».

Без горячей воды полностью останутся 12,13, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 60, 62-й комплексы. Водоснабжение отключат жителям домов №№ 43/15, 43/18, 45/01А, 45/03, 45/08(2), 45/09, 45/13, 45/14, 45/15/1, 45/15/2. Под отключением попадают блоки А, В, Г жилого комплекса «Солнечны» (46-й микрорайон) и все дома 59-го комплекса (кроме № 59/1). 

Кроме того, горячая вода будет отсутствовать в ряде многоэтажек 14-го комплекса (кроме №№ 14/10, 14/09, 14/08, 14/08а, 14/07, 14/05 а, б, в, г).

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