В ИА «Татар-информ» расскажут о мерах против распространения вируса АЧС в Татарстане

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Сегодня, 6 августа, в 10.00 в ИА «Татар-информ», на 12-м этаже, состоится пресс-конференция, посвящённая профилактике распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территорию Республики Татарстан.

В мероприятии примут участие заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин и начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ Идрис Гатин.

На пресс-конференции расскажут об опасности, которую несет африканская чума свиней, о путях заражения данным вирусом и симптомах проявления. Специалисты обсудят вопросы недопущения возникновения и распространения вируса АЧС, также расскажут о правилах содержания свиней.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.



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