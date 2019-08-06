В Набережных Челнах экоактивисты очистят побережье и дно озера Лесное

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). 17 августа местное отделение Русского географического общества в Набережных Челнах проведет экологическую акцию «День очистки водоемов». Об этом сообщает пресс-служба организации.

По программе природоохранного мероприятия запланирована уборка прибрежной территории озера и его дна совместно с Федерацией подводного спорта Республики Татарстан и подводным научно-исследовательским отрядом Русского географического общества им. Алексея Леонова.

Акция стартует в 11:00. В мероприятии принимают участие свыше 200 человек: водолазы подводного научно-исследовательского отряда РГО им. Алексея Леонова, жители города, волонтеры, представители администрации.

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