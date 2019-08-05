Татар-информ

5 августа 2019, 22:34

Наука и образование

Измерить реку в жару и намыть золото: Школьники из РТ рассказали о «бронзе» геологической олимпиады

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Наука и образование

Измерить реку в жару и намыть золото: Школьники из РТ рассказали о «бронзе» геологической олимпиады

Фото: Салават Камалетдинов

Команда «Ферсман» заняла 3-е место во всероссийских интеллектуальных соревнованиях.

(Казань, 5 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Школьники из Татарстана вернулись в Казань из Новосибирска, где заняли третье место на XII Всероссийской открытой олимпиаде юных геологов. Команда «Ферсман», названная в честь известного минералога и кристаллографа Александра Ферсмана, состояла из учеников IT-лицея КФУ и гимназии № 93. В течение 10 дней в городе Бердск Новосибирской области ученики 7 — 11-го классов соревновались с 39 командами из России, стран ближнего зарубежья и Монголии.

Победить школьникам помогли углубленные знания — на уровне 2-го курса университета, отметил заместитель директора института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Андрей Терехин: «Составление геологического разреза по карте — достаточно сложная вещь, которая полностью изучается на 2-м курсе геологических специальностей университета, а ребята сейчас освоили практически все».

Школьникам пришлось показать не только теоретические знания, но и применить их на практике, чтобы пройти геологический маршрут с ориентированием по карте, развести костры и поставить палатки. А особой физической выносливости потребовало состязание по гидрологии в жару, отметила ученица 7-го класса IT-лицея КФУ Анна Гаврилова.

«Мы выезжали на реальную реку, чтобы провести замеры, подсчитать расход воды и другие параметры. Причем в Новосибирске эти дни было 30 градусов жары, поэтому было сложно», — пояснила Гаврилова.

Кстати, в индивидуальных соревнованиях по гидрологии 1-е место завоевала восьмиклассница Вероника Шарафутдинова. Она отметила, что соперники оказались сильными: «Уровень команд был очень высоким, сложно было обогнать Пермь и Кемерово, потому что у них геологическое движение существуетнамного дольше, чем у нас в Татарстане. Но если мы будем так интенсивно готовиться и не унывать, то сможем добиться многого».

Татарстан на олимпиаде представляла ещё одна команда школьников — «Геобарс». Для третьего места им не хватило всего одного балла, но зато удалось намыть золото.

«Это случилось на состязании “Шлиховое опробование”, которое похоже работу старателей. Нашему участнику удалось добыть две крупинки золота помимо минералов. Металл сдали организаторам и получили дополнительные баллы», — рассказала заместитель руководителя команды «Геобарс» Юлия Зозуля.

К всероссийским соревнованиям ребята готовились около года, важным этапом стала победа в VI Республиканской открытой полевой олимпиаде юных геологов. Кстати, олимпиадники не планируют останавливаться на достигнутом. Например, выпускник 11-го класса IT-лицея КФУ Александр Колущинский уже поступил на геологический факультет Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина.

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